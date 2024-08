Coltelli, pugni e calci. Maxi rissa tra ragazzi fiorentini e grossetani. Due feriti a Castiglione

CASTIGLIONE (Grosseto)

Rissa tra ragazzini e due accoltellamenti nella notte di sabato sul lungomare di Castiglione della Pescaia.

Due quattordicenni sono stati colpiti con un coltello e quindi sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto. Uno è stato ferito alla spalla, l’altro alle gambe, ma entrambi, fortunatamente, non sono in pericolo di vita. La lite è scoppiata intorno alle 23.30 fra un gruppo che sarebbe stato composto da ragazzini grossetani, che sembra non siano nuovi a imprese del genere, e l’altro formato da ragazzini in vacanza, provenienti da Firenze. L’alterco verbale è iniziato per futili motivi poi, dal gruppo dei grossetani, si è staccato un ragazzino che ha dato un pugno a uno della parte avversa. Da lì è iniziato il parapiglia e sono spuntati anche i coltelli. Due ragazzini grossetani sono stati colpiti e sono caduti a terra sanguinanti. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i carabinieri e due ambulanze della Croce rossa. Gli altri protagonisti della rissa si sono dileguati all’arrivo dei carabinieri, che stanno svolgendo le indagini. E proprio dai carabinieri in queste ore dovrebbe presentarsi il ragazzino di Firenze raggiunto dal cazzotto: è intenzionato a sporgere denuncia.