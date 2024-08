Coltellate nel parcheggio, due feriti: uno è grave

Grosseto, 19 agosto 2024 – Un furioso litigio finito a coltellate nei pressi della stazione di Grosseto: è successo poco dopo mezzogiorno e il bilancio è di due feriti, uno più lieve e uno in maniera più grave.

Non si conoscono le ragioni della lite: l’aggressore sarebbe poi stato arrestato dalla polizia dopo un inseguimento finito in via Adamello. Sul posto la polizia municipalle, il 118 con l’automedica di Grosseto, un’ambulanza della Misericordia di Grosseto e una della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia.

Uno dei coinvolti, 28 anni, ha riportato ferite lievi, l’altro – in fase di identificazione – è stato portato al pronto soccorso di Grosseto in codice giallo e nel pomeriggio trasferito alle Scotte di Siena.