Colpo alla Conad di Castiglione. I banditi hanno agito in 3 minuti. Trascinata via la cassaforte

CASTIGLIONE DELLA PESCAIADieci minuti in tutto per mettere a segno due colpi da manuale. Nel mezzo il viaggio da Siena a Castiglione della Pescaia con furgone e auto rubati. Quattro persone incappucciate ieri alle 3.15 hanno scassinato con un piede di porco uno degli ingressi del negozio Conad di via Castiglionese, poi si sono diretti sicuri dove si trovava la cassaforte e l’hanno imbracata con corde nautiche, quelle utilizzate per ormeggiare le imbarcazioni. E hanno iniziato trascinarla verso il furgone bianco, parcheggiato poco distante, all’esterno. Almeno in due occasioni hanno trovato ostacoli, ma li hanno travolti. Poi l’arrivo al mezzo e lo sforzo per caricarla. E via insieme a un’auto bianca, con uno o due complici dentro a fare da palo. Nella fuga verso Grosseto hanno incrociato l’auto del vigilantes che nel frattempo, essendo suonato l’allarme, si stava dirigendo verso il negozio. Il conducente ha notato furgone e auto, ma non poteva comprendere subito. Arrivato al supermercato e capito che cosa accaduto ha tentato di inseguire i due mezzi, ma il vantaggio era troppo ormai. Furgone e auto sono poi stati trovati abbandonati dai carabinieri di Grosseto: ovviamente entrambi rubati. All’1.50 invece, probabilmente la stessa banda, aveva messo a segno un altro colpo, sempre a un supermercato Conad, a Fontebacci a Siena. Stessa tecnica, con qualche piccola variante, ma il risultato è stato lo stesso. Per il colpo senese hanno impiegato sette minuti, poco più di tre minuti per quello a Castiglione della Pescaia, per un bottino complessivo di decine di migliaia di euro. Non è la prima volta che i supermercati Conad vengono presi di mira con un doppio colpo nella notte, sempre tra domenica e lunedì. A dicembre scorso, i banditi colpirono nel Conad grossetano di via Scansanese e in provincia di Livorno a Donoratico. Le telecamere hanno ripreso tutto, come in film, ma loro, i banditi professionisti, avevano previsto anche questo: irriconoscibili. Cristina Rufini