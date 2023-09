Colonia Pierazzi Spunta un imprenditore interessato all’acquisto

Ci sarebbe un imprenditore interessato a partecipare al bando per la colonia marina "Luigi Pierazzi", 3.265 metri quadrati totali, opera architettonica imponente a Follonica lungo la spiaggia che si estende per l’intera lunghezza dell’edificio e la pineta retrostante. Una bella notizia dopo che il Comune di Follonica aveva iniziato per la seconda volta un’indagine esplorativa finalizzata alla ricezione di proposte di iniziativa privata.

L’Amministrazione comunale vuole infatti acquisire proposte di recupero dell’edificio con lo strumento del project financing, ovvero quella forma di finanziamento delle opere pubbliche o di pubblica utilità, fondata sull’utilizzo di risorse alternative a quelle pubbliche e sul coinvolgimento di soggetti privati. Il progetto dovrà interessare l’intera area: l’edificio, ovviamente, ma anche la pineta e la spiaggia di fronte che verrà data in concessione per 20 anni.

Per avere in gestione la struttura è previsto il versamento di un canone annuo di 60 mila euro. Il bando esplorativo del Comune è arrivato alla seconda puntata. A giugno scorso infatti l’Amministrazione mise a bando la struttura che però non riuscì ad essere assegnata.

Troppo "pesanti", pare, i vincoli per il recupero dell’immobile.

A frenare qualsiasi iniziativa privata di qualche anno fa furono infatti i vincoli che interessavano le torrette laterali, che adesso potranno far parte del progetto complessivo insieme alle aree esterne, ovvero la pineta e la spiaggia, che fanno parte della consistenza catastale dell’immobile. Le torrette infatti potrebbero a questo punto, in una sorta di restauro generale, anche essere tolte modificando la struttura generale. In questo nuovo bando i vincoli sono stati tolti. Con questo nuovo step, l’Amministrazione chiede quindi ai privati di elaborare un proposta progettuale complessiva per l’immobile della colonia, sempre di tipo turistico ricettivo o legato ad attività produttive.

E sembra, anche se il condizionale è d’obbligo, che per la Colonia Pierazzi, da tempo lasciata nell’incuria e nel degrado, almeno nelle pertinenze esterne, si sia fatto avanti un imprenditore di Follonica che ha intenzione di investire per il suo completo rilancio. Top secret, per il momento, il nome e soprattutto il progetto, che sarà comunque svelato più avanti.