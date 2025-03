Colonia felina da salvare: l’appello

Partita la derattizzazione nella zona dello stadio, azione che era attesa da tempo, ma nella stessa zona si presenta un nuovo caso: i gatti randagi.

Una colonia formata da una ventina di gatti, infatti, sarebbe stata prelevata da un gruppo di persone, qualcuno le indica come le gattaie massetane, che si sono fatte carico di prelevarli dall’area dove è in corso la derattizzazione e, dopo le cure in uno studio veterinario massetano (dove sono stati anche sterilizzati), sono stati trasferiti in un luogo sicuro.

Tutta questa operazione, messa in moto per la salute delle bestie e per evitare contatti con i ratti, una volta completata la derattizzazione dei luoghi, si concluderà con il riaccompagnamento dei mici in quella zona.

Intanto però c’è da risolvere il problema delle spese sostentute per le cure dei veterinari e quelle per l’acquisto del cibo nei negozi del paese. Ed ecco che l’esercizio "Agrizoo", con la titolare Elisa che ha assunto il compito di fare da capofila a questa operazione, è pronto a ricevere offerte sia per il saldo delle spese mediche che per l’acquisto di cibo per le bestiole.

Sono una ventina i gatti prelevati nella zona fra lo stadio ed il campo di allenamento dei balestrieri.

"L’appello – dicono i promotori dell’iniziativa – è rivolto a chiunque voglia dare una mano, anche un contributo minimo, ma molto utile per la sicurezza di queste bestiole".

Roberto Pieralli