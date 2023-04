Intervento per ridurre il digital divide. Monterotondo è stato uno dei primi territori in Italia a sperimentare internet veloce con il collegamento in fibra ottica frutto di una convenzione con il ministero dello Sviluppo Economico. A causa della conformazione territoriale circa il 40% del comune non è comunque raggiunto dalla fibra ottica, per questo il Comune, grazie ad un accordo con una azienda privata, ha deciso potenziare il servizio. L’azienda Wi - Tech potrà installare un ripetitore in ponte radio. La società avrà il compito di garantire una connessione internet efficiente in tutte le "aree sparse" del territorio comunale e per questo avrà un contributo a fondo perduto di 30mila euro.