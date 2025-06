Clonano il profilo WhatsApp di un avvocato

Profilo di WhatsApp clonato e per almeno un paio d’ore l’hacker ha potuto ’messaggiare’ fingendosi il legittimo intestatario del numero ’rubato’. Non solo: potrebbe anche aver copiato l’intera rubrica dei numeri telefonici e anche le conversazioni contenute nelle chat.

A finire nel mirino è stato un avvocato grossetano che, però, essendo un esperto in truffe informatiche, è riuscito ad accorgersi in tempi brevi di quanto accaduto e a bloccare l’attività del truffatore.

Un tipo di clonazione, quella dell’app di WhatsApp, non certo nuova purtroppo, ma è nuovo invece il sistema attraverso il quale questa volta è stata portata a termine. "Quando vuoi trasferire l’account da un telefono cellulare ad un altro senza cambiare numero – spiega l’avvocato –, sul vecchio dispositivo ti arriva un messaggio con il pin che devi utilizzare per autorizzare il trasferimento. Se qualcuno vuole ’rubarti’ il profilo, quindi, dopo averti preso il numero di telefono di solito ti manda un messaggio dicendo che, durante la procedura di trasferimento del suo WA, ha sbagliato a digitare il numero di telefono e che per errore, quindi, il gestore ti ha inviato il pin che in realtà doveva essere comunicato a lui. E ti chiede la cortesia di comunicarglielo: se lo fai, può clonarti tutto. Nel mio caso, invece, la clonazione è avvenuta senza passare attraverso la fase della verifica, per cui sarà importante capire come sia stato possibile. Ho fatto denuncia alla Polizia postale e, comunque, ho già bloccato l’account in modo tale che neanche il truffatore ora possa utilizzarlo".