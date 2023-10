Claudio Cadeddu, chi era il militare del Cemivet morto in un incidente in Kosovo

Grosseto, 25 ottobre 2023 – Era alla guida di un camion – un «Vm» – impegnato in un movimento logistico ed era diretto a Pristina. Era il secondo mezzo di una colonna militare formata da tre «Vm». In senso opposto è sbucato all’improvviso un camion civile (che pare stesse viaggiando contromano) che ha invaso la corsia: il primo mezzo militare è riuscito ad evitare lo scontro, ma quello condotto da Claudio Cadeddu, 47 anni, graduato aiutante in servizio al Cemivet, è stato invece travolto in pieno. Nell’impatto, il «Vm» è stato sbalzato contro un albero e il militare è rimasto incastrato. Troppo gravi le lesioni riportate e nessun soccorso ha potuto evitare che il suo cuore di fermasse per sempre. Ferita, per fortuna in maniera non preoccupante, anche la collega di 41 anni che viaggiava sullo stesso veicolo. Lei è stata trasportata con l’elicottero delle Forze armate americane nella struttura sanitaria della base militare di Pec, dove entrambi prestavano servizio.

L’incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri in Kosovo, dove i due militari del Cemivet erano impegnati nell’ambito della missione internazionale K-For. Il loro compito, come per tutti i binomi formati e addestrati nella caserma grossetana di via Castiglionese, era quello di garantire la sicurezza degli altri militari. Insieme ai loro cani, infatti, sono specializzati nella ricerca di materiale esplosivo. Ieri stavano rientrando verso Pristina dopo essere andati a ritirare in un’altra zona il veicolo sul quale stavano viaggiando.

Cadeddu, originario della Sardegna, era sposato e padre di una bambina di otto anni.

La notizia ha colpito duramente tutto il personale del Cemivet ed è stato il comandante Salvatore Santone, insieme al comandante del Gruppo cinofilo Maurizio Rinaldo, a stare vicino ai familiari in questo terribile momento.

«Esprimo profondo cordoglio a nome di tutta la Forza armata e personale – ha detto il generale Pietro Serino, Capo di Stato maggiore dell’Esercito – alla famiglia di Claudio Cadeddu, tragicamente scomparso in servizio a causa di un incidente steradale in Kosovo».

«Con enorme sofferenza – ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto – esprimo la mia vicinanza e vorrei stringere in un ideale abbraccio la moglie, la figlia ed i familiari di Claudio Cadeddu, servitore dell’Italia nell’Esercito Italiano».