Tragedia in Kosovo, muore un militare del Cemivet di Grosseto

Grosseto, 24 ottobre 2023 – Secondo le prime ricostruzioni si trovava alla guida di un camion impegnato in un movimento logistico, quando a un certo punto si è scontrato con un mezzo che proveniva nella direzione opposta. E’ morto così Claudio Cadeddu, 47 anni, graduato aiutante in servizio al Cemivet di Grosseto.

Cadeddu sarebbe stato sbalzato contro un albero ed è poi rimasto incastrato. Ferita in maniera non preoccupante anche la collega di 41 anni che viaggiava sullo stesso veicolo. Lei è stata trasportata con l’elicottero delle Forze armate americane nella struttura sanitaria della base militare di Pec, dove entrambi prestavano servizio.

I militari del Cemivet erano impegnati nell’ambito della missione internazionale K-For. Il loro compito, come per tutti i binomi formati e addestrati nella caserma grossetana di via Castiglionese, era quello di garantire la sicurezza nella ricerca di materiale esplosivo insieme ai loro cani. Cadeddu, originario della Sardegna, era sposato e padre di una bambina di otto anni.

"Rimango sgomento nell'apprendere della tragica scomparsa del graduato aiutante Claudio Cadeddu, rimasto vittima di un incidente stradale oggi mentre era in missione in Kosovo. Alla famiglia e a tutto lo Stato Maggiore dell'Esercito e ai militari del Cemivet esprimo a nome di Fratelli d'Italia e mio personale, la vicinanza, affetto e il profondo cordoglio per questa inaspettata perdita”, scrive il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.