Regata dei Quattro Forti. Equipaggi decisi e pronti alla sfida. Stella è il rione da battere

MONTE ARGENTARIOEquipaggi pronti per la 46esima edizione della Regata Remiera dei Quattro Forti. Il Palio di Porto Ercole, sabato 31 maggio in occasione dei festeggiamenti per Sant’Erasmo, scatterà alle 19,15 con i quattro rioni pronti a darsi battaglia per la vittoria. L’equipaggio da battere sarà quello della Stella, che lo scorso anno ha portato a casa il quinto successo consecutivo e la doppietta. Il Palio si correrà in dieci vasche per 2720 metri e preceduto dal Paliotto, alle 18,15 con sei vasche da percorrere. Il rione Stella, che ha come presidente Marco Astore, come capitano Erasmo Sabatini, come rappresentante rionale Giorgio Coli e come madrina Giulia Leoni, schiera nel Palio Giorgio Stronchi (timoniere), Matteo Astore, Umberto Fusini, Gianluca Santi e Manuel Petragli, con la riserva Andrea Santi. Nel Paliotto schiera Leonardo Fusini (timoniere), Tommaso Trillocco, Saimon Sclano, Mirko Legler e Tommaso Pacchiarotti. Il rione Santa Caterina, che ha come presidente Bruno De Angelis, come capitano Dino Sabatini, come rappresentante rionale Vittorio Sabatini e come madrina angelica De Angelis, schiera per il Palio Marco Fiorentini (timoniere), Lorenzo Fois, Riccardo Lioi, Tommaso Antongini e Niccolò Fiorentini, con riserve Fernando Parodi e Gabriel Berti. Nel Paliotto schiera Mirko Scotto (timoniere), Francesco Coli, Angelo Nieto, Shavinda Lackshman e Christian Sabatini, con Leonardo Sabatini come riserva. Il rione Forte Filippo, che ha come presidente Angela Rispoli, come capitano Ardelio Costagliola, come rappresentante rionale Riccardo Mungianu e come madrina Arianna Pellegrino, scenderà in acqua nel Palio con Alessio Carotti (timoniere), Matteo Pacchiarotti, Andrea Giardini, Antonio Scotto e Nikita Vitrenko. Nel Paliotto Giulia Sinibaldi (timoniere), Luigi Canessa, Michele De Angelis, Filippo Della Monaca e Samuel Albania, con Giacomo Mungianu come riserva. Il rione Rocca, che ha come presidente Lorenzo Rispoli, come capitano Fabrizio Del Vecchio, come rappresentante rionale Domenico Sabatini e come madrina Alice Scotto, nel Palio schiera Massimiliano Lucignani (timoniere), Luca Galatolo, Alvaro Chiodo, Thomas Chiodo e Dennis Fanciulli, con Pietro De Maria come riserva. Nel Paliotto schiera Giacomo Bagnoli (timoniere), Tommaso Stronchi, Leonardo Chegia, Roberto Sarzilla e Devinda Lackshman, con Agnese Scotto come riserva. Le festività in onore di Sant’Erasmo partiranno da giovedì 29 e venerdì 30 con il Girotondo di canzoni e si concluderanno lunedì 2 giugno con la tradizionale processione e i fuochi artificiali, mentre domenica 1 si esibiranno in piazza Roma i Matia Bazar.

Andrea Capitani