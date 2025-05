Nuovo album ’Songs for two’ dentro l’amore

È l’amore, in tutte le sue declinazioni, il tema del nuovo album di Ida Landsberg. Un album acustico, dalle atmosfere intime e delicate, in cui voce e piano si fondono in un racconto musicale composto da sedici brani, che come un ‘concept album’ esplorano il tema dell’amore nelle sue diverse sfaccettature, dall’innamoramento al sogno, fino alla delusione e alla rabbia. Si intitola ‘Songs for two’, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali europee con la Wow Records e presto arriverà anche nel resto del mondo con la EQ Music and Media. Registrato nello studio 2F Recordings da Felice Tazzini, mixato e masterizzato da Simone Salvatore, l’album riunisce brani jazz celebri, tra cui quelli di compositori leggendari come Cole Porter e i fratelli Gershwin. Al piano c’è Domenico Sanna, uno dei talenti più interessanti della scena jazz.

"Per me Domenico è un vero poeta del jazz – dice Ida Landsberg – e la sua musica possiede una chiave rara, capace di aprire porte invisibili e di trascendere il tempo. Ogni nota che interpreta è un viaggio, un attimo di fuga che immerge l’ascoltatore in un’atmosfera senza tempo, trasformando ogni brano in una narrazione che va oltre la mera esecuzione musicale".

L’amore, quindi. Quello che fa soffrire, come in ‘You don’t know what love is’, e quello spensierato di ‘Gone With the Wind’, quello malinconico di ‘Moon and Sand’, il groove di ‘Tea for Two’, le armonie vertiginose nell’assolo di ‘Day Dream’ o ‘Get out of Town’. "Domenico è riuscito a dare un’impronta unica a ogni brano – racconta ancora la cantante – disegnando non solo un sound caratteristico, ma inventando ogni volta un nuovo mondo sonoro, inaspettato, nel quale immergersi. Non sapevo fino alla prima nota suonata quale impronta gli avrebbe dato".

Originaria di Berlino ma orbetellana di adozione, Ida Landsberg ha all’attivo vari album. Tante le collaborazioni che hanno scandito la sua carriera artistica, tra cui quelle con Frank Gambale, Ferruccio Spinetti, Papik, Marco Guidolotti, Andy Gravish, Peter de Girolamo, Francesco Poeti, Lello Pareti, Emilio Soana, Marco Caudai, Raffaele Toninelli e molti altri.

Riccardo Bruni