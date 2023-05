Cittavecchia vince il Balestro La firma di Luca Iacometti nella conquista dell’ambito palio

L’edizione numero 126 del Balestro del Girifalco va in archivio con la vittoria strepitosa di Luca Icometti, primo tiratore di Cittavecchia a salire ieri sul cavalletto di tiro, che ha centrato in pieno il centro del corniolo, lo speciale bersaglio contro cui si gareggia. Al secondo posto ancora un tiratore scelto dello stesso Terziere, Leonardo da Frassini ,mentre, Alessandro Pozzo di Borgo ha dovuto accontentarsi della terza piazza. Pubblico delle grandi occasioni, in una giornata in cui la primavera finalmente ha voluto regalare un bel pomeriggio e la storica rievocazione ha potuto godere anche di uno splendido sole.

"Dedico questa vittoria – ha detto Iacometti, prima di tutto a me stesso. Ho avuto una brutta annata e questo successo mi ripaga dei problemi che mi sono capitati. Ma anche la mia famiglia, che mi è sempre accanto, merita questa dedica insieme al Terziere di Cittavecchia, che mi ha dato la possibilità di farmi conoscere in questa gioco". Iacometti, tecnico in un’azienda che produce componentistica, in gomma, per auto, ha fatto salire in classifica, in termini di drappi vinti, il suo Terziere a quota 37 vittorie. Iacometti, nel 2012, ha vinto, anche il Campionato Italiano con la Balestra, E l’edizione numero 126 della storica rievocazione, dedicata a San Bernardino e e Don Milani, ha visto in lizza questi 24 campioni. Per il Terziere di Cittannova: Gabbrielli Cosimo Goiardo, Francesco Manetti, Tommaso Pazzini, Tommaso Pesci, Gregorio Noci, Giorgio Giannoni, Gianni Gori e Jacopo Tribbioli. Per i bianconeri di Cittavecchia: Luca Iacometti, Manuele Magrini, Edoardo Fagiolini, Gianni e Matteo Donati, Filippo Mori, Leonardo Da Frassini, Paolo Martini. Per Borgo erano in lizza: Lorenzo Toninelli, Alessandro Pozzo, Andrea Grassini, Michele Mori, Simone e Sacha Gambazza, Emanuele Stanghellini e Fausto Cinci. Finito il Balestro le cuoche di Cittavecchia hanno acceso i fornelli e per tutti c’è stata una cena fra canti e musica. Ora l’appuntamento è per il mese di agosto quando si disputerà il Balestro in onore del Libero Comune.

Roberto Pieralli