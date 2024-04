Città etrusche, un percorso le unisce

Una serie di itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta o cavallo che si snodano per 174 chilometri sulle Colline metallifere che collegano le città etrusche di Vetulonia, Roselle, Populonia e Volterra con il resto dei cammini culturali della Regione Toscana come la Via Clodia e la Via Francigena. È questa la nuova frontiera del turismo sostenibile in Maremma che si chiama Itinerario Culturale Vie delle città Etrusche che dopo quasi un anno dall’avvio dei lavori, grazie al recupero di antiche strade immerse nella natura, è arrivato al suo completamento. Oggi alle 17.30 nell’ex Cinema Mori di Ribolla ci sarà la presentazione pubblica del progetto. Sono coinvolti i sette comuni del Parco (capofila Roccastrada, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo, Montieri, Scarlino), più il Comune di Castiglione. Gli interventi sui tracciati hanno riguardato l’installazione di cartelli informativi, la ripulitura e la sistemazione dei percorsi. In più è stata realizzata una app scaricabile sui dispositivi digitali come smartphone, ipad e pc, in cui è possibile avere tutte le informazioni utili sull’itinerario. La realizzazione del progetto è costata 100mila euro di cui 80mila da parte della Regione (grazie al bando sugli Itinerari Etruschi), e 20mila euro finanziati dal Parco nazionale delle Colline metallifere. L’ingresso alla presentazione è libero.