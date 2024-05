Circolo Khorakhané. Cena e dibattito per parlare di Africa

Cena e dibattito in programma domani al circolo Khorakhané, in via Ugo Bassi, a Grosseto. Dalle 19.30 prenderà il via l’evento che avrà come tema l’Africa.

Durante la cena a tema, infatti, saranno affrontati gli aspetti e i problemi della cultura africana e alcune esperienze di integrazione nella difficoltà del presente, con interventi di Cecilia Mainardi, Giuseppe Mainardi e Gisella Incerti. "Motivo dell’incontro – dicono gli organizzatori – è l’inserimento linguistico, umano e relazionale dei soggetti migranti e le strategie da poter mettere in atto specialmente nei luoghi di aggregazione come il nostro amato circolino".

Giuseppe Mainardi (insegnante) parlerà di "Africa: molteplicità di culture e bisogni. Ricerca di un linguaggio", Cecilia Mainardi (antropologa) affronterà il tema "Extracomunitari: il trauma in una prospettiva antropologica", mentre Gisella Incerti (insegnante e volontaria) si soffermerà sul tema "Il carcere: problemi, criticità, discriminazioni". Saranno esposte alcune opere dell’artista Jacopo Di Domenico. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 331-4779872.