Circolo all’esame Sandrigo. Serve un colpo di coda

HOCKEY Senza uno dei suoi giocatori più talentuosi, l’italo argentino Gaston De Oro, squalificato per una giornata, il Circolo Pattinatori Grosseto inizia sabato sera, sulla pista del Sandrigo (ore 20,45, diretta streaming sul canale Youtube Fisr) la volata per un posto tra le prime dieci formazioni di serie A1, per garantirsi la partecipazione ai preliminari play-off. I ragazzi di Massimo Mariotti nello scorso fine settimana, davanti al pubblico amico, hanno fatto registrare un inatteso scivolone contro un Sarzana che si è però confermato squadra in gran condizione, tanto che nell’anticipo di mercoledì ha battuto (2-0) il Forte dei Marmi. I rossoneri, dopo questa impresa, sono a una sola lunghezza dai grossetani che, sabato scorso, ne avevano addirittura sette e puntavano a portare il divario a 10 per chiudere i conti. Con un solo cambio a disposizione (Gabriel Cairo è ancora a Barcellona e dovrebbe arrivare entro la fine di marzo) il Grosseto cercherà di dare una svolta al suo campionato e di far valere un tasso tecnico superiore ai vicentini, che a dire la verità, erano partiti con ben altri obiettivi stagionali. Il Grosseto, che ha messo insieme 17 punti nell’andata e solo cinque nel ritorno, parte per il Veneto per far risultato, in vista di un ciclo di quattro terribili partite contro Valdagno, Trissino, Lodi e Forte dei Marmi, contro le quali, però, a questo punto servirà raccogliere qualche risultato positivo.