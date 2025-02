Cinigiano atteso alla prova Montieri

Nel ventiduesimo turno del girone "M" di Seconda categoria, il match più complicato delle due capolista è sicuramente per il Cinigiano che avrà il compito più difficile dovendo sfidare in trasferta il Montieri. Il Sorano invece ospiterà il Roccastrada. Il Campagnatico, terzo della classe, affronterà fuori casa il Castell’Azzara. Il Marina al Cherubini aspetta la visita del sempre imprevedibile Santa Fiora. Altra partita di cartello è quella fra i livornesi del Riotorto, quarti, e il Manciano sesto, divisi da un solo punto. In chiave salvezza spicca Marsiliana-San Quirico mentre la Castiglionese giocherà al Cassio Cassai contro la Maglianese. Il programma: Marsiliana-San Quirico, Riotorto-Manciano, Castell’Azzara-Campagnatico, Sorano-Roccastrada, Paganico-Virtus Amiata, Montieri-Cinigiano, Maglianese-Castiglionese, Marina-Santa Fiora.