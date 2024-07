Cinghiali sul Monte Amiata. L’emergenza adesso si è allargata dalle Macinaie fino alla Vetta

Sull’Amiata, precisamente nella zona del Prato delle Macinaie, è emergenza cinghiali. Le segnalazioni arrivano da molti cittadini e anche dagli operatori turistici. L’emergenza si è allargata anche alla Vetta. Proprio nelle ultime ore sta circolando sulla rete un video dove un gruppo di cinghiali si muove liberamente tra turisti e persone che si trovavano in vetta per qualche ora di relax e fresco. Una situazione difficile sul quale si è espresso anche il comune di Castel del Piano. "Negli ultimi giorni abbiamo raccolto molte segnalazioni, di cittadini ed operatori, sulla presenza degli ungulati nei prati della nostra montagna. – spiegano dal comune amiatino –. Si tratta di una situazione complessa, già presente da tempo; non è facile agire in maniera efficace, ma abbiamo già messo in campo ed attivato tutti i possibili canali per arginare il problema". Se al Prato delle Macinaie i cinghiali hanno praticamente divelto buona parte del prato. Gi ungulati si sono spinti da valle sempre più in quota alla ricerca di cibo. Una volta arrivati ai prati, che si trovano a 1400 metri di altezza, hanno iniziato a ruminare con le zanne in cerca di bulbi e radici, fino a devastare completamente il manto erboso.

In vetta sono diventati una sorta di attrazione turistica, qualche visitatore si è fermato anche ad accarezzare i più piccoli. Per quanto riguarda gli spazi verdi danneggiati nella zona delle Macinaie il comune di Castel del Piano spiega: "Siamo intervenuti – commenta il Comune di Castel del Piano, guidato dal sindaco Cinzia Pieraccini – con i mezzi comunali per tentare un adeguato ripristino degli spazi verdi e siamo in contatto con gli uffici regionali e con la locale squadra di caccia al cinghiale, affinché l’incolumità dei cittadini dell’Amiata e dei nostri ospiti sia tutelata. La consapevolezza è quella di una lotta impari che dobbiamo combattere e che viene da lontano". Ma il Comune di Castel del Piano intende perseguire un’attività di contrasto a per tutelare l’ambiente e allo stesso tempo anche il turismo sul Monte Amiata. "Adotteremo – conclude – tutti gli strumenti atti a contenere questi fenomeni nel presente e nel futuro".

Nicola Ciuffoletti