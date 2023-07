I cinghiali fra gli ombrelloni: panico sulla nota spiaggia

Orbetello (Grosseto), 11 luglio 2023 – Paura tra i bagnanti intorno all’ora di pranzo di martedì 11 luglio. Due cinghiali si sono presentati sulla spiaggia della Feniglia, a Orbetello. Disorientati dalle tante urla dei bagnanti che li hanno visti scorrazzare tra gli ombrelloni, hanno percorso diverse decine di metri dentro l’arenile. Poi sono riusciti a tornare verso la macchia.

Non si sa cosa abbia spinto gli animali fino alla spiaggia, ma immagini del genere sono abbastanza familiari in Toscana. Altre incursioni del genere sono state filmate in questi anni. La presenza dei cinghiali tra bambini e anziani può rappresentare un pericolo, trattandosi di animali che non di rado caricano l’essere umano.

Fortunatamente non ci sono stati incidenti ma la loro presenza sulla spiaggia ripropone il tema del numero eccessivo di ungulati in Toscana che in questi ultimi anni hanno provocato incidenti anche mortali sulle strade della regione.