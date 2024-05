Cinghiali danneggiano le aree verdi

Non c’è pace in montagna ed è ancora emergenza ungulati. Sono soprattutto i cinghiali a devastare le aree verdi pubbliche e ora, seppur non è una novità, quanto sta accadendo mette a rischio l’utilizzo di alcune aree verdi usate dai turisti per allestire picnic o semplicemente per trovare qualche ora di relax. Chi vive nella parte alta della montagna chiede interventi affinché questi animali possano essere contenuti, anche perché oltre a danneggiare le aree pubbliche sono un pericolo per gli automobilisti e gli escursionisti che camminano lungo i sentieri di montagna. Capita molto spesso, e soprattutto nelle ore serali, che branchi di cinghiali (con a seguito anche i piccoli) attraversano improvvisamente le strade di montagna minando la sicurezza degli automobilisti.