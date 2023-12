Cinema, gestore cercasi. I lavori sono finiti ma l’apertura è lontana

I lavori al cinema teatro Amiatino sono terminati, adesso occorre trovare un gestore. Dopo un lungo intervento, che ha portato alla sostituzione delle poltrone in platea, degli infissi e il recupero di alcuni locali, al piccolo cinema teatro è stato istallato anche il proiettore di ultima generazione che presenta caratteristiche tecniche all’avanguardia, prima fra tutte la possibilità di gestione da remoto la programmazione dei film. Il problema che l’Amministrazione comunale è chiamata a risolvere è quello di trovare un soggetto chiamato a gestire la programmazione cinematografica. "Tutto è pronto per ricominciare dopo la parentesi Covid – commenta Luciano Giglioni, vicesindaco di Castel del Piano –. Adesso dobbiamo trovare un soggetto che gestisca il servizio". L’ultima società che ha garantito il servizio ha disdetto la convenzione con il Comune. Di recente rappresentanti comunali si sono incontrati con il gestore del cinema di Abbadia San Salvatore, per capire se era possibile dare vita a un gemellaggio. "L’opzione è decaduta – prosegue Giglioni – quindi dovremo prendere in esame la possibilità di un bando pubblico per un’eventuale assegnazione, tenendo presente che la legge attuale prevede che la gestione esterna non può beneficiare di una nostra possibile compartecipazione finanziaria, per la quale avevamo dimostrato la nostra disponibilità". Riconsegnare al paese e al territorio dell’Amiata grossetana un cinema era tra gli obiettivi di questa Amministrazione. "Riceviamo quotidianamente richieste di apertura – conclude Giglioni – questo servizio per noi è prioritario". Nel frattempo i locali ospiteranno la stagione teatrale che inizierà il prossimo anno.

Nicola Ciuffoletti