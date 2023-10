Cineclub, avvio col botto. Venerdì omaggio a Troisi

Ricomincia alla grande la stagione cinematografica organizzata dall’associazione Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica. Venerdì alle 21.30, proietteremo il bellissimo film dedicato da Mario Martone al grande Massimo Troisi "Laggiù qualcuno mi ama" (presentato con grande successo al Festival di Berlino). Anna Pavignano, la sceneggiatrice del film presenterà la serata in collegamento video. La donna ha avuto un sodalizio sentimentale e professionale con Massimo Troisi e ha scritto a quattro mani le sceneggiature di "Ricomincio da tre" (1981), "Scusate il ritardo" (1983), "Le vie del Signore sono finite" (1987), "Pensavo fosse amore... invece era un calesse" e "Il postino" (1994), per cui ha ricevuto la candidatura all’Oscar assieme a Michael Radford, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli e allo stesso Massimo Troisi. Tutti capolavori che non possono essere dimenticati, interpretati dal grande attore napoletano.