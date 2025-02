Cimitero di Porto Ercole. Bando per l’ampliamento

Sarà ampliato il cimitero di Porto Ercole. Il Comune ha approvato il bando per la concessione di 31 lotti per la costruzione di nuove cappelle gentilizie. Il piano di completamento del cimitero di Porto Ercole prevede infatti la realizzazione di 32 cappelle private, di cui una a cielo aperto, con un massimo di quattro loculi realizzabili. La delibera della giunta comunale ha stabilito le nuove tariffe delle concessioni cimiteriali e uso delle sepolture, adeguandole agli attuali prezzi di mercato, e successivamente era stato approvato il nuovo regolamento dei servizi funebri e cimiteriali. Dopo di che è stato approvato lo schema di contratto-tipo e il dirigente dell’Ufficio Patrimonio ha proceduto all’assegnazione delle concessioni di 31 lotti cimiteriali per la costruzione di cappelle gentilizie per una durata di 99 anni, per procedere poi alla stipula dei singoli contratti.

Il Comune dunque procederà a breve con una gara ad evidenza pubblica.