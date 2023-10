Marina di Grosseto, ciclista travolto da un’auto: è gravissimo

Grosseto, 5 ottobre 2023 – Brutto incidente sulla strada provinciale delle Collacchie. Un ciclista è stato travolto da un’auto che stava viaggiando in direzione Marina di Grosseto.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto all’incrocio con via Montecristo, su una strada, quella delle Collacchie, sempre molto transitata da ciclisti, amatoriali e non. L’auto che ha preso in pieno il ciclista è di alcuni turisti stranieri, tedeschi.

Il ciclista, preso in pieno dall’auto, è caduto rovinosamente a terra battendo in modo molto violento la testa. L’allarme al 118 è scattato immediatamente: sul posto, vista la gravità dell’incidente, è arrivato l’elisoccorso Pegaso che ha portato il ciclista all’ospedale di Grosseto. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per ricostruire la dinamica.