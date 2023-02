Cibi cucinati con farina di insetti? Solo i giovani sono pronti a provare

Un'azienda che produce farina di grilli

Grosseto, 7 febbraio 2023 - ​Via libera dell’Unione Europea alla vendita della farina di insetti. Adesso anche in Italia si potrà comprare i Novel Foods. In città il pensiero è diviso, fra chi è tentato da questa novità e chi, invece, è più conservatore e difende a spada tratta la tradizione culinaria italiana. In sostanza i giovani hanno più curiosità e voglia di provare cose nuove, rispetto ai più anziani o alle persone di mezza età, che reputano questa scelta sbagliata. Quest’ultimi sono dalla parte della tradizione e non ci pensano neanche ad accogliere nuove possibilità, soprattutto se si tratta di cucina. "Viviamo in un’epoca – dice Fabrizio Butteroni – nella quale il mercato è libero. Si vende tutto a prescindere della qualità e della provenienza. Va bene aprire le porte a nuove realtà. Ma una persona è libera di fare ciò che vuole. Io non mi avvicinerò neanche allo scaffale di questi prodotti. Ci sto proprio lontano. Io sono all’antica e quindi amante del buon cibo italiano. Possono avere anche dei nutrienti, ma non mi importa.". Pensieri contrari anche da chi è stato nei Paesi asiatici: "Sono contrario – dice Giancarlo Curielli , un altro grossetano – nonostante io abbia...