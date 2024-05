Ciak, si gira. Ma gira e rigira è tutto uguale

Nulla da eccepire, George Clooney ha il suo fascino e il fatto che stia girando un film a Pitigliano porta prestigio a tutto il territorio. Del resto, però, la Maremma si è prestata a set per oltre 130 film e centinaia di attori fra i quali – solo per citarne alcuni – Kirk Douglas (1954, "Ulisse"), Vittorio Gassman e Jean Luis Trintignan (1962, "Il sorpasso"), Alberto Lupo (1964, "La cittadella"), Benigni e Troisi (1984, "Non ci resta che piangere"), più volte Alberto Sordi e anche Daniel Craig nelle vesti di James Bond (2008, "Quantum of solace"). Ma il primo affaccio è addirittura del 1912 per il documentario "I pittoreschi dintorni di Grosseto" della Latium Film Roma. Di questo potrebbero anche girare un sequel. Tanto le strade sono sempre le stesse.