Chiudi le luci e apri gli occhi

"Ed uscimmo a riveder le stelle"... Magari! L’inquinamento è un problema grave che colpisce il nostro pianeta. La Terra si è intossicata a causa dei gas nocivi e rifiuti che hanno contaminato i nostri mari e fiumi. Gli ambientalisti definiscono questo periodo "il punto di non ritorno", pertanto, se continuiamo a non rispettare il nostro Pianeta, siamo destinati all’autodistruzione. Due sono i principali tipi di inquinamento della nostra Volta celeste, quello spaziale e quello luminoso. Il primo é costituito dall’insieme dei resti di satelliti andati distrutti, polveri o altre sostanze espulse dai razzi durante le spedizioni, rifiuti di ogni genere provenienti dal pianeta Terra, che non riescono ad essere smaltiti. Fra tutti i Paesi industrializzati, inoltre, il nostro detiene il primato del cielo più inquinato dal punto di vista luminoso a causa dell’illuminazione stradale o dei bagliori emessi dai centri urbani. Tale inquinamento è definito come un’alterazione della quantità naturale della luce presente di notte nell’ambiente esterno. Nel nostro piccolo ognuno di noi ha il dovere morale di contribuire alla riduzione di questo inquinamento, usando solo le luci necessarie o sostituendo le lampadine con luci a Led.