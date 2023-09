"Chicchi d’arte". Al via corsi e laboratori

Ripartono tutti i corsi e i laboratori per grandi e piccini all’associazione culturale "Chicchi d’Arte" a Grosseto. Tra i corsi principali la "Danza Creativa Metodo Maria Fux" e il "Teatro Movimento". La "Danza creativa Fux" è una danza che permette ai corpi di scoprirsi nella propria autenticità e creatività, senza movimenti imposti e adatta ad ogni età e condizione fisica. I corpi sperimentano le infinite possibilità di movimento ispirandosi agli stimoli musicali che vengono proposti e che donano qualità sempre diverse permettendo ad ogni persona di muoversi nel piacere e nella verità del proprio corpo e nello stesso tempo di integrare nuove possibilità di movimento nella danza, che equivale a trovare nuove possibilità di movimento nella vita. Riparte anche il percorso triennale di "Formazione in Danzaterapia" e "Arti integrate", da anni punto di riferimento per le tante persone che da tutta Italia, desiderano apprendere strumenti utili da integrare ai propri mestieri di insegnanti, educatori, operatori sociali, artisti o anche per chi desidera intraprendere un percorso personale stimolato da curiosità e volontà. Sipario anche al "TeatroMovimento" con i gruppi di bambini, adolescenti e adulti. Un teatro che non vuole essere solo performativo ma che mira a creare le condizioni affinché ogni persona possa sperimentare se stessa attraverso la sicurezza di un personaggio ed osservare ed esprimere emozioni e parti di sé che a volte faticano ad uscire nella vita quotidiana. Poi il corso di "MusicaInPittura" in partenza da ottobre, la "Dance Improvisation" per adolescenti che mira a far scoprire ai ragazzi gli strumenti per diventare i creatori della propria danza e ricercatori di gestualità nuove, la Musicoterapia per bambini e adulti, Yoga, Body Armony e Streching. Info sul sito www.chicchidarte.com per scoprire le tante attività proposte con la voglia di creare un luogo di bellezza o chiamare il 3471301529 per poter meglio conoscere l’associazione.