Cerulli: "Amico ma soprattutto un maestro"

MONTE ARGENTARIOIl sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, ha avuto Rolando Di Vincenzo, come assessore esterno all’urbanistica e all’edilizia tra il 2014 e il 2016, durante il suo secondo mandato. "Rolando, per me un maestro. All’inizio non fu un bel rapporto, era stato sempre un mio avversario, del resto io mussulmano e comunista non potevo piacergli. Quando divenni sindaco, nel 2008 ad Orbetello c’era Altero Matteoli ma, di fatto, il sindaco di Orbetello era ancora lui. All’inizio ci guardavamo un po’ in cagnesco, ma piano piano il nostro rapporto migliorò fino ad averlo al mio fianco come assessore nel secondo mandato. Fui sorpreso quando, da esterno, accettò quell’incarico. Con lui assessore all’urbanistica il nostro Comune ha fatto passi importanti. Con lui in giunta noi tutti, da me sindaco poco esperto a tutti gli altri assessori, siamo cresciuti sia in termini di conoscenze sia in termini di esperienza. Innamorato fino all’eccesso della sua Orbetello (e della sua Laguna), negli anni in cui ha governato è riuscito a darle un’impronta di alta qualità. Un signore caratterizzato da decisionismo e imparzialità. Rolando, un amico, un maestro, un esempio. Riposa in pace".