Centro storico. La breakdance internazionale

Arriva ’The BreakDown Challenge’, l’evento internazionale dedicato al breakdance che trasformerà il centro storico di Grosseto in un palcoscenico a cielo aperto per la cultura urbana europea. L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla scuola di ballo Odissea 2001, è in programma sabato e domenica con eventi distribuiti tra piazza Duomo e la Sala Eden. Due giorni ftra spettacoli, sfide e workshop con la partecipazione dei migliori ballerini provenienti da tutto il mondo.

Il programma prenderà il via sabato, dalle 19, con l’opening battle in piazza Duomo: una sfida mozzafiato tra alcuni dei breaker più forti d’Italia.

Domenica sarà invece il momento dell’incontro diretto con i protagonisti della scena mondiale: dalle 13 sono in programma workshop esclusivi con grandi nomi del breaking (tra cui una delle ballerine giudice delle Olimpiadi di Parigi 2024) che offriranno al pubblico e ai giovani ballerini un’occasione unica di crescita e ispirazione.

Gran finale alle alla Sala Eden con le semifinali e le finali del contest.

"Siamo orgogliosi di portare a Grosseto un evento di respiro internazionale come il BreakDown Challenge – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi –. Il nostro centro storico diventerà il cuore pulsante di una cultura giovane, dinamica e in continua evoluzione, capace di attrarre talenti e visitatori da tutto il mondo. Una manifestazione che valorizza non solo lo sport e l’arte urbana, ma anche la bellezza e l’energia della città".

"The BreakDown Challenge rappresenta un punto d’incontro tra sport, arte e cultura urbana – aggiunge Edoardo Bernardini, responsabile del settore breaking di Odissea 2001 –. Il breaking non è solo una competizione sportiva, ma una forma d’arte potente e coinvolgente, capace di fondere ritmo, forza, tecnica e creatività in uno spettacolo di pura energia. Ogni sfida sarà un concentrato di emozioni, con evoluzioni acrobatiche e scontri ad alta intensità".

Per maggiori informazioni e per acquistare il biglietto è possibile contattare il numero 340 3716174.