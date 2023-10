Centro rifiuti, il sì di Ato. Progetto con i fondi Pnrr

ORBETELLO

Centro raccolta rifiuti alle Topaie, approvato il progetto definitivo venerdì in assemblea generale dell’Ato, lo conferma l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Luca Minucci. Con la riunione della conferenza dei servizi e l’approvazione del progetto in assemblea di Ato Rifiuti, si delinea l’iter di realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti stessi, impianto che sarà realizzato in località Le Topaie di Albinia e che permetterà a tutti i cittadini del territorio comunale di Orbetello di poter smaltire i propri rifiuti ingombranti o quelle tipologie che non rientrano nella raccolta stradale. "Risultato importante– ribadisce Luca Minucci – che ci permette di completare la riorganizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento e reso ancora più importante dal fatto che l’intervento sarà finanziato con i fondi del Pnrr e che quindi non graveranno direttamente sulle tasche dei cittadini residenti". "Abbiamo iniziato questo percorso con dei servizi ed una percentuale di raccolta differenziata a dir poco inacettabili, ci troviamo oggi a tenere il passo dei migliori comuni dell’ambito Ato, sicuramente il frutto di una crescita culturale di tutta la cittadinanza. Gli atti d’obbligo sono stati ultimati – conclude lo stesso Luca Minucci – ora si attende di leggere le eventuali osservazioni a quanto stabilito dalla conferenza dei servizi, i cui termini sono scaduti proprio venerdì, infine si convocherà il consiglio comunale per l’approvazione, la cui delibera avrà valore anche quale variante urbanistica.

Michele Casalini