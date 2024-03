Centro per l’impiego. Seminari e incontri

Molti gli incontri, i seminari e gli appuntamenti di "Recruiting Day" organizzati in questi giorni dal Centro per l’impiego di Grosseto. Primo appuntamento oggi dalle 9 alle 11 con il laboratorio di preparazione del curriculum che si svolgerà all’Istituto Manetti-Porciatti di Grosseto. Gli operatori dei Centri per l’Impiego terranno un laboratorio per la stesura di un Curriculum efficace rivolto agli studenti. Per informazioni: [email protected]

Martedì 12, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30 si svolgerà un " Recruiting day", organizzato dal Centro per l’impiego di Grosseto, dedicato all’attività di reception. Per chi infatti volesse lavorare nel settore reception ci sono tante opportunità sul territorio grossetano, ovviamente è richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera. Chi fosse interessato può portare il proprio curriculum e svolgere un colloquio con un operatore specializzato in ricerca attiva del lavoro, che potrà dare utili consigli e informazioni. Sempre martedì 12 marzo il Centro per l’impiego di Follonica organizza, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30, un "Recruiting Day" per il settore delle pulizie organizzato da un’azienda del luogo operante appunto nel settore delle pulizie. Il Centro per l’Impiego ricerca

un addetto/a alle pulzie. Candidati su Toscana Lavoro codice: GR-216496, oppure inviando un curriculum a [email protected].