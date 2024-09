Centro Pegaso. Prevenzione dentale

In estate, si sa, viene preso tutto un po’ più con leggerezza, compresa anche la prevenzione della salute orale. Adesso che le scuole stanno per riaprire e che i ragazzi tornano alla quotidianità un passo da fare è anche quello di monitorare questo aspetto. E’ importante, dunque, pianificare una visita di controllo preventiva dal dentista per i bambini e i ragazzi: per settembre il centro odontoiatrico Pegaso, parte del Gruppo Denti e Salute, organizza il mese della prevenzione per i più piccoli. "Durante l’estate, il maggiore consumo di cibi dolci – spiega il professor Roberto Weinstein (nella foto), direttore scientifico del Gruppo Denti e Salute –, ma anche l’assunzione di bibite gassate e magari la riduzione dell’igiene orale, dovuti alle lunghe giornate trascorse fuori casa o alle molte distrazioni delle vacanze, possono portare a un incremento delle carie dei denti da latte e dei denti permanenti. Lo sviluppo di questa patologia è irreversibile e continua nel tempo, conducendo alla progressiva distruzione del dente. Intervenendo precocemente, si può porre rimedio in breve tempo, restaurando il dente interessato". Inoltre durante l’estate continuano i processi di crescita corporea, che riguardano anche le ossa mascellari. Talvolta, il loro sviluppo non è armonioso.