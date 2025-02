Centri estivi per bambini. Il Comune coinvolge anche le loro famiglie

L’obiettivo è riuscire ad organizzare centri estivi proprio come i genitori li vorrebbero. Per fare questo il Comune ha intrapreso una campagna di ascolto delle famiglie che si basa sulla somministrazione di questionari. L’obiettivo è coinvolgere ancora più da vicino i genitori dei piccoli nella definizione delle attività dei campus estivi promossi e cofinanziati dal Comune di Manciano. Fino a domenica sarà possibile per tutte le famiglie interessate al servizio compilare un form molto semplice e veloce da inviare all’ufficio che si occupa del Sociale: in base alle risposte sarà definita la proposta 2025. Il questionario è a disposizione sul sito del Comune e sulla pagina facebook dell’ente.

"Vogliamo iniziare sin da adesso ad organizzare i campus estivi 2025 – spiega il vicesindaco Roberto Bulgarini (nella foto) – lo scorso anno sono stati molto apprezzati, ma non vogliamo fermarci e intendiamo migliorare il servizio in sinergia con le aspettative delle famiglie. Riteniamo che il benessere dei genitori e dei bambini sia una priorità assoluta. I centri estivi non sono solo un’opportunità di svago per i più piccoli, ma rappresentano un’importante occasione di crescita, socializzazione e apprendimento".