Centomila euro al Terzo settore a Grosseto: 27 associazioni premiate

Ben 27 le associazioni iscritte al Registro unico del terzo settore che hanno partecipato al bando del sociale. Un’adesione da record che premia la scelta dell’Amministrazione comunale di erogare il 90% della progettualità richiesta, riscuotendo un forte ed immediato interesse da parte delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operative sul territorio comunale. "Dopo il successo delle scorse edizioni, abbiamo deciso di rinnovare il bando anche quest’anno perché crediamo sia necessario promuovere nuovi percorsi che soddisfino i bisogni delle associazioni territoriali nelle fasi di ideazione e realizzazione di interventi in materia di assistenza e di attività sociali. La grande partecipazione riscontrata, di cui siamo orgogliosi e soddisfatti, testimonia e conferma la vitalità del tessuto associativo del nostro territorio e soprattutto la voglia di crescere attraverso nuove progettualità di inclusione sociale. 10 i progetti finanziati per un totale di 100 mila euro erogati dall’Amministrazione comunale che si sono distinti per la missione e gli obiettivi che questi portano avanti. Corsi di cucina, teatro, musica, serate di intrattenimento, corsi di pittura, scultura, disegno, divertimento con gli amici a 4 zampe e molto altro: sono soltanto alcune delle attività e progettualità proposte dalle associazioni territoriali. Progetti diversi, ma accomunati da un unico obiettivo: quello di stimolare il valore sociale dell’inclusione, di potenziare le competenze e migliorare l’autostima di ogni singolo individuo, di educare al lavoro di squadra e al rispetto reciproco, di stimolare la creatività, le abilità motorie e intellettive dei più fragili". Soddisfatte le 10 associazioni destinatarie del finanziamento: Fotografia e Territorio Aps; Ens ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi Ets; Iron Mamme Odv; Aipd associazione italiana persone down sezione di Grosseto Aps; Associazione grossetana genitori bambini portatori di handicap Odv; Bandus attività ludiche Maremma Aps; Comitato provinciale Csen Grosseto Aps; associazione La querce di Mamre Odv"; Auser Grosseto fino soccorso argento Odv per l’invecchiamento attivo Ets; Gli Anta Aps.