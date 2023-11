Censimento Istat. Via alla rilevazione

Ha preso il via la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie.

A Monte Argentario le famiglie estratte chiamate a partecipare al censimento sono 356. Questo permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal censimento – attraverso due diverse rilevazioni campionarie denominate "da Lista" e "Areale" – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. Per arricchire questo patrimonio di dati statistici è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Partecipare al censimento è un obbligo di legge. Dal 7 novembre le famiglie coinvolte nella rilevazione saranno contattate dai rilevatori comunali. Si può procedere alla compilazione autonoma del questionario online attraverso il sito Istat con le proprie credenziali di accesso comunicate nella lettera che ogni partecipante ha ricevuto nelle scorse settimane. Per informazioni si può anche contattare il numero 0564.811960.