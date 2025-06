C’è Terrae, i quattro elementi in mostra

CANA

Nel borgo medioevale maremmano di Cana, 30 chilometri da Grosseto, la galleria d’arte "Le nozze di Cana" presenta la mostra collettiva "Terrae", sinonimo latino di "ciò che è della Terra", i suoi quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco. Un tributo al pianeta e ai suoi elementi attraverso l’arte. Sono infatti questi elementi che caratterizzano le opere dei quattro artisti che il curatore della galleria, l’architetto Daniele Bedini, ha invitato a partecipare alla mostra, che verrà inaugurata oggi e durerà fino al 28 settembre.

Si tratta di Silvano Bavia, scultore, Giovanni Maranghi, pittore, Paolo Staccioli, scultore e Vidà, pittore. Le loro esperienze artistiche, tra loro molto diverse e caratterizzate da linguaggi molto personali, convergono nella mostra interpretando i quattro elementi naturali, acqua, aria, fuoco e terra.

Un evento speciale con l’artista Skim arricchirà la stagione artistica della galleria d’arte: realizzerà il terzo murales del borgo, "Le Nozze di Cana", sulla facciata di un edificio nella piazza del Popolo e ispirato allo stemma del borgo.

In contemporanea ci sarà anche una mostra delle opere dell’artista in galleria, evento in collaborazione con la Pro-loco di Cana.