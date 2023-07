C’è il grande rock alle Biancane Stasera al parco un tributo ai Queen

Sarà un sabato davvero elettrizzante quello che animerà l’area geotermica. Al Parco delle Biancane di Monterotondo Marittimo, nell’ambito degli eventi di luglio promossi dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni di promozione del territorio, sempre oggi alle 21.30 si terrà il tributo ai Queen con la band "Great Queen Rats". La serata sarà preceduta da un buffet, in collaborazione con Enel Green Power, nell’area del tirassegno adiacente l’ingresso del Parco. La geotermia riveste un grande valore anche dal punto di vista culturale, storico e turistico con 60mila visite all’anno, attraverso itinerari inediti nel cuore caldo di una Toscana meno nota ma molto suggestiva, immersi nelle manifestazioni naturali come geyser, putizze e fumarole che si integrano con gli impianti di produzione, i percorsi di visita e di trekking geotermico ed i poli museali del territorio. La Band Great Queen Rats è conosciuta in mezza Europa: Olanda, Belgio, Spagna, Italia, Usa, Asia, questi i paesi dove finora i Great Queen Rats si sono esibiti, segno di una grande professionalità ed una passione che unisce i componenti del gruppo e trasmette la musica dei Queen con un’alchimia unica nel suo genere. Dalle hit più famose scritte da Freddie, Brian, Roger e John (We will rock you, We are the champions, Somebody to love, I want to break free), ai brani per veri intenditori dei Queen (Keep yourself alive, killer queen, Brighton rock, mother love, Need your loving tonight), l’esperienza di un concerto dei Great Queen Rats è inspiegabile a parole, ed è assolutamente da vivere.

Con una ricerca del dettaglio del sound quasi maniacale, viene studiato e ricreato ogni aspetto dei grandiosi live dei Queen. Atmosfere, sound, arrangiamenti, tutto è eseguito live, senza l’utilizzo di basi e sequenze, tenendo sempre viva l’attenzione alla band dei Queen degli anni d’oro. Un grazie particolare va sempre ai nostri idoli, Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May, John Deacon, senza i quali non potremmo fare quello che facciamo e divertirci nel portare lo show al pubblico di tutto il mondo.