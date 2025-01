Cattivi odori in città: "Il problema si risolve con il lavoro di tutti. Iniziando dalle norme"

Un proverbio cinese recita: Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Una metafora che ben si presta a descrivere la situazione legata agli impianti a biogas, presenti sul territorio dal 2010. Quindici anni dopo, i problemi persistono: nessuna amministrazione comunale è riuscita ad arginare, figuriamoci risolvere, il problema. Il motivo? Senza un adeguamento delle normative e strumenti più incisivi, tutto rimarrà invariato.

E’ quanto dice Giacomo Gori, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. "Se qualcosa fosse cambiato, lo avremmo già visto – dice Gori –. Invece, ci troviamo di fronte al nulla. È per questo che né manifestazioni, né articoli di giornale, né interrogazioni o protocolli volontari possono da soli rappresentare la soluzione definitiva. Certo, ogni iniziativa è utile e meritoria, e il contributo di cittadini e associazioni è encomiabile. Tuttavia, concentrare tutte le critiche sul sindaco e sui regolamenti comunali, così come sono oggi, è un errore strategico".

"L’amministrazione – continua il consigliere – ha ragione nel sottolineare la necessità di unità e collaborazione per affrontare una questione così complessa. Questo non significa, però, ignorare che si poteva (e si può) fare di più, ad esempio sul fronte dei controlli e della pressione politica e mediatica. Tuttavia, anche un’azione più incisiva non sarebbe stata risolutiva. L’intervento diretto contro aziende private regolarmente autorizzate rischierebbe, infatti, di esporre il Comune a ingenti richieste di risarcimento danni. Nel prossimo consiglio comunale sarà discussa una mozione per dotare il territorio di un sistema più efficace: il sistema Nose per la segnalazione dei miasmi, già approfondito in commissione con la partecipazione di esperti del Cnr. Inoltre, un secondo atto solleciterà la Regione Toscana a calendarizzare una proposta di legge ferma da anni, che potrebbe colmare un grave vuoto normativo. Un aspetto fondamentale è che questi impianti, tutti a termine di concessione, devono essere riconvertiti per garantire un futuro sostenibile e rispettoso del territorio. Senza interventi strutturali e una visione a lungo termine, qualsiasi sforzo rischia di rimanere vano".