"Castiglione summer time" Ricco calendario di eventi

CASTIGLIONE

Presentata la seconda edizione del "Festival Musica di Mare" organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia che si terrà il 18 ed il 25 giugno e già definito dagli addetti ai lavori come un’eccellenza artistica e culturale a livello internazionale. Il Festival sarà un salotto musicale incastonato all’interno di un talk show condotto da un giornalista specializzato e da una conduttrice radiofonica dove si possono incontrare i musicisti e conoscere i segreti delle loro creazioni. "Domenica 18 giugno – dice il sindaco Nappi – in piazza Solti domineranno due pianoforti a coda che Danilo Rea, uno dei migliori jazzizti italiani e l’iraniano Ramin Bahrami, il più grande interprete vivente di Bach, sapranno animare attraverso la loro arte. Il 25 sarà la volta di Giovanni Sollima, un vero virtuoso del violoncello a catturare l’attenzione del pubblico. Questo compositore riesce a produrre ritmi mediterranei con una vena melodica tipicamente italiana, ma che nel contempo riesce a raccogliere tutte le epoche, dal barocco al metal". "Piazza Solti – aggiunge – è il luogo naturale dove apprezzare la musica e vogliamo incentivare coinvolgendoli i giovani che se motivati prendono parte a questi appuntamenti e lo faremo attraverso una programmazione sempre più ampia ed anche quest’anno sarà il palcoscenico prediletto dall’Accademia del Bel Canto Georg Solti il 14 luglio". A luglio ed agosto tornano nella cittadina costiera anche le "Note al chiaro di luna", un appuntamento che si tiene tutti i martedì nel giardino del Museo Casa Rossa Ximenes, dove ad esibirsi saranno giovani promettenti musicisti del panorama nazionale under 30 che presenteranno al pubblico il proprio progetto musicale e si concluderà con l’esibizione al pianoforte di una Castiglionese Filippo Tronchi. E’ stato presentato anche il cartellone del #castiglionesummertime 2023 dove sono stati inseriti momenti di cinema, musica, danza, teatro, mostre, presentazione di libri, eventi legati sia al centenario della nascita di Italo Calvino, che al puro intrattenimento e di divertimento accompagnati da molto sport. Durante l’estate sono confermati i concerti dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto (21 giugno) al Belvedere dello Sparviero a Punta Ala. In piazza Orto del Lilli mercoledì 26 luglio si potrà assistere alle selezioni di Miss Italia e nel fine settimana del 29 e 30 piazzale Maristella ospiterà una due giorni dedicata al "Vertical tour"di Radio DJ.