Castiglione della Pescaia; bambina di 11 anni si sente male in acqua. Portata in ospedale

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 17 luglio 2023 – Paura in spiaggia a Castiglione della Pescaia per una bambina di 11 anni.

La piccola mentre faceva il bagno si è sentita male, forse per una congestione. I genitori hanno chiamato i soccorsi, la bambina è stata salvata dai bagnini. In spiaggia c’era un medico che ha prestato i primi soccorsi. Poi è arrivato Pegaso che l’ha portata in ospedale.

La bambina è cosciente.

Notizia in aggiornamento