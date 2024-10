Castagna regina d’autunno. Feste e appuntamenti a Santa Fiora e Monticello

Il Monte Amiata si colora di autunno e i paesi fanno festa. La stagione preferita del Monte Amiata ha fatto ufficialmente il suo ingresso e i borghi ai piedi dell’antico vulcano son un’eruzione di eventi e appuntamenti. La castagna è la protagonista indiscussa. Santa Fiora celebra il suo prodotto principe con la Festa del Marrone Santafiorese in programma oggi e domani (l’evento si svolgerà anche nei prossimi fine settimana). L’evento, promosso dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune, è l’occasione per scoprire le gustose castrate, le castagne arrostite sul fuoco e tante altre prelibatezze in un viaggio all’insegna del gusto, che vi condurrà nel cuore del centro storico, dal ponte alla piazza Garibaldi, per poi proseguire fino alla Peschiera dove le associazioni e le attività commerciali prepareranno specialità a base di castagne. Tante le iniziative collaterali: dagli incontri con l’associazione Castagna Igp e Slow Food Toscana, alle escursioni e visite guidate, fino alle attività per bambini. "La Festa del Marrone Santafiorese è stata concepita come un’unica esperienza che unisce cultura, gastronomia e natura – afferma Serena Balducci, assessore al Turismo di Santa Fiora – per valorizzare tutti i punti di forza del nostro comune: non celebriamo solo il marrone santafiorese e gli altri prodotti tipici, ma abbiamo previsto anche le escursioni guidate alla scoperta del territorio e la visita dei più importanti monumenti storici del borgo, fino alle iniziative per i bambini e le famiglie. Un risultato possibile grazie alla sinergia tra Comune, associazioni ed esercizi commerciali". La novità di questa edizione è che la Festa del Marrone arriva fino al cuore del paese con le iniziative in piazza Garibaldi. La castagna è protagonista anche a Monticello Amiata, nel comune di Cinigiano. In questo paese poco distante da Santa Fiora oggi e domani va in scena la festa della castagna più antica. Oggi sono previste attività outdoor come escursioni a piedi e in ebike lungo i sentieri dei castagneti, inoltre sono in programma laboratori di ceramica e la possibilità di degustare ottimi piatti ai banchi di street food in piazza della chiesa, allo stand gastronomico e alla sera nelle cantine allestite in paese. Protagonista anche la musica, questa sera si parte con i Tati Boys, si prosegue con i Tre pazzi avanti e si finisce con Dj Imbo.

Nicola Ciuffoletti