"Cassoni alla colonia Toglieteli subito"

"Un nuovo scempio campeggia all’ingresso della colonia marina, un edificio ormai in decadenza da anni e che il Comune non riesce, o non vuole, riqualificare: due cassoni verdi, di dimensioni enormi, che contengono i numerosi rifiuti raccolti da Sei Toscana in spiaggia". Sandro Marrini, consigliere comunale di FdI, denuncia una situazione che definisce "uno sfregio". "I rifiuti all’interno dei cassoni emanano un cattivo odore che circonda l’arco all’ingresso della colonia marina – sottolinea Marrini –. Come se non bastasse alcuni venditori ambulanti stranieri hanno realizzato un accampamento con delle tende e hanno sistemato dei fili a cui hanno appeso ad asciugare dei panni. La mia segnalazione non vuole essere una polemica sterile, ma più semplicemente una critica costruttiva – termina Marrini – Quei cassoni vanno spostati immediatamente dalla spiaggia e collocati o nella zona industriale o nel cantiere di Sei Toscana, in un’altra zona della città".