"Cassero in danza" Stasera poesia e musica con "Pezzi Fragili"

Emotivo, sottile, poetico è lo spettacolo "Pezzi Fragili" della Compagnia veneta "Naturalis Labor" che, oggi alle 21 al Cassero, apre la seconda giornata del festival "Cassero in Danza". Luciano Padovani racconta la storia di due persone sconosciute - i danzatori Andrea Rizzo e Roberta Piazza - in partenza per un ipotetico viaggio, durante il quale creano una connessione profonda e si rendono conto di quanto siano importanti l’una per l’altra.