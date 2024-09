Cassero in Danza. Le vie di fuga e i segni del tempo

Grosseto celebra la grande danza contemporanea internazionale. Grande attesa per l’arrivo in città delle due Compagnie provenienti dal Belgio e dall’Ungheria: IreneK e Budapest Dance Theatre che si esibiranno nella stessa serata, oggi alle 21.15, nella Sala Eden.

La coreografa Irene Kalbusch porta in Toscana "Le regard que je garde pour moi", una poetica performance interpretata dai danzatori Ilke Teerlinck e Gold Mayanga che parla delle infinite possibilità che ci si aprono davanti a noi anche quando ci sembra di essere in trappola all’interno di un cerchio senza via d’uscita. Le musiche originali sono di Shana Mpunga.

In "Details in time" della Compagnia Budapest Dance Theatre, Alexandra Sághy mette al centro della sua riflessione il concetto di tempo che forma le persone proprio come l’erosione forma il suolo. E usa il flashback come strumento attraverso cui i movimenti dei nostri antenati e predecessori rinascono e tornano tra noi.

Grazie all’impegno pluriennale del Consorzio Coreografi Danza d’Autore, la direzione artistica di Marcello Valassina e la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ministero della Cultura, Regione Toscana, Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto, domani l’arte coreutica torna ad essere protagonista della fine dell’estate grossetana con un altro appuntamento. Dalle sfide uno contro uno del mondo Urban nascerà un insolito duello a colpi di note tra Rossini e Bach, una "battle" proposta dai danzatori del Gdo – Gruppo Danza oggi.

Il costo dei biglietti per le serate è di 12 euro (8 euro il ridotto, riservato a studenti e e scuole/teatro). E’ consigliata la prenotazione telefonando al numero 333 3765469.