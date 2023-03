"Cassero in Arte" raddoppia gli eventi

Inizia oggi "Cassero in Arte, la rassegna culturale promossa ed organizzata dall’Istituzione "Le Mura" e dal Comune. Fino a settembre, il Cassero senese si trasformerà in un palcoscenico naturale di mostre, concerti, rappresentazioni teatrali e festival di danza. Si tratta di eventi culturali adatti a qualsiasi età che permetteranno ai cittadini e ai visitatori di scoprire anche alcuni spazi inediti di uno dei monumenti simbolo della città maremmana. L’ingresso alle mostre è di 1 euro, mentre i bambini fino a 6 anni entrano gratis. Il costo della visita guidata alla fortezza è di 5 euro. Per info e prenotazioni: [email protected], 0564416276. Aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 15.30 alle 18.30. I concerti e gli spettacoli di danza e teatro vanno in scena alle 21.30. "Siamo felici di promuovere questa nuova edizione della nostra rassegna. Quest’anno abbiamo stilato un programma molto vasto – dice l’assessore alla cultura Luca Agresti – Apriremo le danze con l’inaugurazione della mostra del fotografo ritrattista nisseno Peppe Tambè, che resterà aperta al pubblico fino al 19 marzo. Inoltre quest’anno proponiamo degli spettacoli di flamenco in un gemellaggio della compagnia "Francesco Selva" con una scuola di danza spagnola".