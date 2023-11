"Cassarello al buio". Marrini lancia l’allarme: "Problema sicurezza"

"Da oltre una settimana alcune vie di Cassarello sono al buio". Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Follonica, denuncia la situazione che si trovano a vivere i residenti di uno dei quartieri più popolosi della Città del Golfo. "In via Puglia, in via Lombardia, in via 2 Giugno, in via Piemonte, in via Sicilia e in via Sardegna i lampioni sono completamente spenti – sottolinea Marrini –. Una situazione molto grave, dato che a novembre, già prima delle 17, cala l’oscurità e da metà pomeriggio strade e marciapiedi di alcune zone del quartiere sono avvolti nel buio più completo. Numerosi cittadini raccontano di aver segnalato più volte a Comune e a Enel il disservizio, ma la criticità non è stata ancora risolta. E’ facile capire che la sicurezza dei passanti, penso soprattutto ad anziani, donne e bambini, è a rischio, considerato il fatto che ormai da tempo immemorabile il Comune fa poco o niente per garantire l’incolumità dei follonichesi. Non ci vuole chissà quale ingegno per capire che i malintenzionati, in questa situazione, potrebbero agire indisturbati per compiere qualche reato o, più semplicemente, qualche atto vandalico".

"Come se non bastasse, molti marciapiedi e strade del quartiere versano in condizioni pietose e, quindi, un passante che percorre queste vie completamente al buio potrebbe cadere rovinosamente e farsi seriamente male – prosegue Marrini –. In questo caso, chi risarcirebbe un eventuale incidente: il Comune o l’Enel? Ma, dato che prevenire è meglio che curare, mi sembra il caso che quanto prima il disservizio debba essere riparato: non è necessario aspettare, come capitato altre volte, che succeda qualche grave episodio". "Non è un mio compito entrare nel merito su chi debba occuparsi della manutenzione dell’illuminazione pubblica, ma, in virtù del mio ruolo di consigliere comunale e di rappresentante dei cittadini, lancio un appello all’Amministrazione affinché solleciti chi di dovere a risolvere il guasto – termina Marrini –. La cura della città deve essere svolta 365 giorni all’anno e non solamente nel corso dei mesi estivi, in cui Follonica viene presa d’assalto dai turisti. Anche i residenti di zone periferiche, come gli abitanti di Cassarello, pagano le tasse e le bollette, quindi hanno diritto di segnalare i disservizi e queste criticità devono essere risolte quanto prima".