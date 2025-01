Caserma dell’Arma. Bianchini chiede lumi

L’avvocato Marcello Bianchini, che siede sui banchi dell’opposizione nel consiglio comunale, ha depositato un’interpellanza per sapere dal sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, come sta procedendo la racconta firme per il ripristino della compagnia dei carabinieri di Arcidosso, soppressa oltre 10 anni fa. "Questa raccolta firme è iniziata con una nostra sollecitazione – commenta Bianchini, consigliere comunale della lista Comune Unico Arcidosso Castel del Piano - e adesso vogliamo sapere come sta procedendo. Ad esempio vogliamo portare a conoscenza del consiglio comunale in quali comuni del territorio ha avuto luogo la raccolta delle firme, quante sono le firme raccolte e quale utilizzo e quali iniziative si intende intraprendere per mettere a frutto le firme raccolte. Chiedo, inoltre, di informare il consiglio comunale se e quali sviluppi ha avuto l’incontro con esponenti militari".