Case popolari, ecco le regole per l’assegnazione ai cittadini

Case popolari, ecco cosa prevede la delibera della giunta lagunare. La normativa regionale in materia di alloggi di edilizia popolare, disciplina anche le modalità provvisorie di conferimento di abitazioni di alloggi Erp provinciale a nuclei familiari non assegnatari, per situazioni di urgenza e stabilisce la percentuale massima del quaranta per cento di alloggi da riservare a questa categoria.

Il Comune lagunare ha informato in via preventiva la Giunta regionale dell’intenzione di riservare il trenta per cento degli alloggi da assegnare annualmente a queste situazioni di emergenza abitativa ed il rimanente settanta per cento alle normali procedure di assegnazione.

Nel corso del 2023, quindi, sarà destinato un terzo di quanto riservato all’utilizzo autorizzato alla graduatoria sfratti ed i rimanenti due terzi alla graduatoria emergenza abitativa, anche su segnalazione e relazioni dei servizi sociali. Inoltre, la percentuale rimanente del 70 per cento sarà riservata alle assegnazioni ordinarie, ma destinando nello specifico il 40 per cento degli alloggi che si renderanno disponibili per le assegnazioni in base alla graduatoria bando generale ed il restante 30 alla graduatoria di mobilità.

Il Comune assegnerà gli alloggi che si renderanno disponibili nell’anno 2023 dalle graduatorie vigenti in maniera alternata e nel rispetto delle percentuali indicate, secondo questo ordine: graduatoria utilizzo autorizzato; graduatoria ordinaria, graduatoria mobilità, salvo diverse e motivate esigenze urgenti e comunque nel rispetto delle percentuali annuali stabilite.

Per la graduatoria di utilizzo autorizzato verranno assegnati gli alloggi in base alle due graduatorie emergenza abitativa e sfratti in modo alternato, cominciando dalla graduatoria emergenze, salvo diverse e motivare esigenze.

Per ogni ulteriore informazioni i cittadini interessati potranno rivolgersi all’Ufficio casa e politiche abitative che ha sede nel Palazzo di piazza Plebiscito.

Michele Casalini