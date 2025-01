Casamenti: "Un percorso che riscrive la storia"

Un grande entusiasmo accompagna l’approvazione definitiva della legge che istituisce il parco della laguna di Orbetello e il consorzio di enti che dovrà occuparsene. Un passo davvero importante per il futuro, ma c’è chi ricorda che tutto questo non consente ancora di guardare con la dovuta tranquillità al presente. "Dopo l’approvazione alla Camera – afferma il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – abbiamo avuto via libera anche al Senato e ora c’è la legge che istituisce un consorzio. Una legge voluta con forza dalla nostra amministrazione comunale, da tempo diciamo che c’erano le condizioni per cui la legge venisse approvata e non ne abbiamo mai dubitato. Parte un nuovo percorso che può riscrivere la storia: il consorzio, infatti, avrà la possibilità di intervenire in modo strutturale sulla nostra Laguna e stilare un cronoprogramma di interventi di ampio respiro". "L’istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello è una vittoria per il territorio intero – afferma Marco Di Giacopo, referente Confesercenti per la zona sud della provincia – ma è un punto di partenza, non di arrivo. Adesso abbiamo lo strumento adatto, le capacità, e a vedere dal coro unanime di approvazione anche la volontà di dare a questa area il ruolo che merita". La senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent chiede invece che tutto questo non finisca per essere un’operazione di facciata e che oltre alle pacche sulle spalle arrivino anche le risorse necessarie. "Chiedo inoltre - aggiunge Fregolent - che, quando ci saranno il consorzio e il parco, vengano nominati a guidarli soggetti radicalmente diversi da quelli presentati fino ad oggi. Persone con curricula inadeguati. Se questo provvedimento deve costituire una svolta, si prendano studiosi seri, che diano consigli anche impopolari".

R.B.