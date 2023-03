Casamenti "Laguna, siamo fiduciosi"

Su iniziativa del Comitato commercianti del Centro storico il sindaco, Andrea Casamenti e il consigliere delegato alla laguna Roberto Berardi hanno incontrato una delegazione di operatori economici e turistici che chiedevano rassicurazioni sullo stato di salute della laguna, in vista dell’imminente stagione turistica. Casamenti ha confermato che, grazie al lavoro delle idrovore, quest’anno attivate in largo anticipo, il livello delle acque del bacino è salito di venti centimetri. Il colore è limpido, il ricambio interno viene assicurato sia grazie alle idrovore che alle correnti marine ed è possibile raccogliere le alghe con i natanti che riescono a navigare anche vicino alle rive intorno al centro storico. "In passato – dice Casamenti – le idrovore sono state messe in funzione dalla Regione anche a maggio e giugno, sia per ritardi burocratici non dipesi dal Comune, sia per evitare che con l’aumento del livello delle acque ci fossero problemi di nidificazione per alcune specie di uccelli che vivono o sono migratori nell’oasi naturalistica della laguna di Orbetello".

Michele Casalini